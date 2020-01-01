Деньги под залог ПТС онлайн от 2% в месяц. 🚙 Автоломбард «Под ПТС»

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Автоломбард под залог ПТС онлайн
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16 700 ₽
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Одобрим займ на максимальный процент от рыночной стоимости автомобиля.
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Выдадим займ под залог ПТС авто с низкой процентной ставкой от 2% в месяц, без скрытых комиссий и переплат.
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После подписания договора займа и получения денег, вы продолжаете пользоваться автомобилем.
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Выдадим деньги заемщику с плохой кредитной историей и просрочками, без поручителей и справок о доходах.
Досрочное погашение
в любой день
Вы можете досрочно погасить займ любой день, оплатив проценты только за фактическое пользование деньгами.
Получите займ под залог авто или ПТС без справок и скрытых комиссий под 2% в месяц. В автоломбарде «Под ПТС» вы можете получить деньги даже с плохой кредитной историей или просрочками по платежам в банках. Чтобы взять займ под ПТС вам потребуется отправить заявку на сайте автоломбарда. По телефону вы получите одобрение по ставке и сумме займа. Важным преимуществом получения займа под ПТС авто является то, что после получения денег, заемщик остается собственником авто и может использовать его по своему усмотрению.
Деньги под залог ПТС любого транспорта
Легковые автомобили
Отечественные авто и иномарки
Спецтехника
Трактора, бульдозеры, погрузчики, краны
Грузовые автомобили
Газели, тягачи, фуры
Мототехника
Мотоциклы, квадроциклы, скутеры
Коммерческий транспорт
Автобусы туристические, маршрутные и специальные
Автоломбард «Под ПТС» выдает деньги под зало любых видов ТС:
- Отечественные авто и иномарки не старше 20 лет
- Грузовики: газели, тягачи и фуры
- Спецтехника: бульдозеры, трактора, погрузчики и краны
- Мототехника: мотоциклы, квадроциклы и скутеры
Вы сможете получить деньги под залог ПТС машины на сумму до 85% от рыночной стоимости авто или до 5 млн рублей. Деньги под залог ПТС выдаются заемщикам на выгодных условиях под низкий процент. Рассчитать сумму к выплате и ежемесячный платеж можно с помощью онлайн-калькулятора на нашем сайте.
Требования автоломбарда
Мы предъявляем минимальные требования для получения денежного займа под залог ПТС в Москве
К заёмщику
- Гражданство РФ
- Возраст от 18 до 70 лет
- Любая кредитная история
- Трудоустройство не требуется
К автомобилю
- Исправное ТС;
- Учет в ГИБДД;
- Нет арестов и обременений;
- Возраст не более 20 лет.
К документам
- Паспорт РФ;
- ПТС;
- СТС.
Требования для получения займа под залог ПТС в автоломбарде «Под ПТС»
- Получить деньги под ПТС могут совершеннолетние граждане, имеющие в собственности автомобиль
- Займ под залог машины доступен студентам, пенсионерам и лицам без трудоустройства
- Из документов понадобится только паспорт гражданина РФ, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации ТС
Автоломбард под залог ПТС не проверяет уровень дохода заемщика, а также не требует поручителей и справок с места работы. Взять деньги под залог ПТС автомобиля может любой желающий, имеющий исправное ТС не старше 20 лет.
Условия автоломбарда
Подробные условия получения денег под залог ПТС
Сумма займа
от 50 000 ₽
до 5 000 000 ₽
Срок займа
от 1 месяца
до 36 месяцев
Ставка
от 24% годовых
до 42% годовых
Макс. сумма
до 90% рыночной стоимости ТС
Сроки выдачи
деньги в течение часа
Получите деньги пол залог ПТС
Одобрение займа в течении 5 минут
Ваша ставка
в месяц:
3%
Нажимая на кнопку «Получить одобрение», я даю согласие на обработку персональных данных.
Как получить деньги под залог ПТС авто
1
Оставляете заявку
Позвоните или заполните форму на сайте и получите одобрение
5 минут
2
Оцениваем авто
Приезжаете в офис для оценки и проверки вашего автомобиля
20 минут
3
Заключаем договор
Мы оформляем с вами договор займа и залога
10 минут
4
Получаете деньги
Наличными или на карту, а вы продолжаете пользоваться
Моментально
Получить деньги под залог ПТС автотранспорта на выгодных условиях можно в течение часа после оформления заявки на сайте автоломбарда. Заполните форму для получения займа под залог авто или позвоните по телефону. Ответ на вашу заявку придет в течение 5 минут. Согласовав время и место с менеджером автоломбарда, привозите залоговое ТС в офис для оценки и проверки. Процедура займет не более 20 минут. Подпишите договор с займа под залог ПТС на выгодных условиях всего за 10 минут. Получить деньги можно онлайн на карту или наличными в офисе.
Какую сумму
вы хотите получить?
Вероятность одобрения займа: 35%
Вероятность одобрения займа: 35%
Рыночная стоимость вашего авто?
Вероятность одобрения займа: 50%
Вероятность одобрения займа: 50%
Какая у вас кредитная история?
Вероятность одобрения займа: 70%
Вероятность одобрения займа: 70%
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Вероятность одобрения займа: 100%
Для получения одобрения введите
Ваш номер телефона
Вопросы про работу «Под ПТС»
Ответы на популярные вопросы
Как быстро получить займ в автоломбарде?
Быстро и выгодно получить деньги в долг под залог авто можно без визита в офис автоломбарда. Достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте организации или связаться с менеджером нашей компании по телефону. Одобрение заявки займет не более 5 минут, после чего с клиентом свяжется сотрудник автоломбарда под залог ПТС, чтобы уточнить место и время встречи для оценки отечественного авто или иномарки и подписания договора. Заемщик получит деньги моментально после подписания договора и согласования условий кредитования. Деньги под залог автомобиля поступят на руки к клиенту в виде наличных или перечислением на карту – по желанию.
Как получить деньги под залог ПТС авто онлайн?
Деньги в долг под залог авто в Туле (ДП) можно получить онлайн. Достаточно заполнить форму на сайте автоломбарда и удаленно получить одобрение кредита в течение 5 минут. Форма включает в себя: фамилию и имя заемщика, номер телефона, желаемую сумму, марку и модель авто, а также год выпуска ТС. Конфиденциальность данных гарантируем.
Какие требования к заемщику?
Деньги под залог ПТС могут получить совершеннолетние граждане РФ, имеющие в собственности авто. Мы не проверяем уровень дохода и трудоустройство клиента, а значит, не требуем справок с места работы и 2-НДФЛ. Получить кредит в нашем автоломбарде могут даже лица с плохой кредитной историей. Также не имеет значения место регистрации клиента.
Какие требования к автомобилю?
Автоломбард принимает в качестве залога ТС любых моделей и марок: грузовой и легковой транспорт, спецтехнику, сельхозтехнику, мотоциклы. Главные требования к ТС – исправность и возраст авто не более 20 лет.
Какие документы нужны для получения займа?
Достаточно предъявить паспорт гражданина РФ, паспорт ТС и свидетельство о регистрации ТС для оформления займа в автоломбарде под ПТС
Автомобиль остается в собственности?
Мы выдаем займы без залога автомобиля. После получения денег транспортное средство остается в собственности заемщика. Он может путешествовать, вести бизнес и использовать авто в личных целях без ограничений. Единственное, чем обременен заемщик – он не сможет продать, подарить или обменять авто до полного погашения кредита.