Деньги под залог ПТС онлайн от 2% в месяц. 🚙 Автоломбард «Под ПТС»

Автоломбард под залог ПТС онлайн

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310 650 ₽

Ставка:

3% в месяц

Ежемесячный платеж:

16 700 ₽

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Преимущества онлайн автоломбарда

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Онлайн одобрение
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Вы получите решение по сумме и процентной ставке через 5 минут после подачи заявки.

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До 85% стоимости
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процентов

Выдадим займ под залог ПТС авто с низкой процентной ставкой от 2% в месяц, без скрытых комиссий и переплат.

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Кредитная история не имеет
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Получите займ под залог авто или ПТС без справок и скрытых комиссий под 2% в месяц. В автоломбарде «Под ПТС» вы можете получить деньги даже с плохой кредитной историей или просрочками по платежам в банках. Чтобы взять займ под ПТС вам потребуется отправить заявку на сайте автоломбарда. По телефону вы получите одобрение по ставке и сумме займа. Важным преимуществом получения займа под ПТС авто является то, что после получения денег, заемщик остается собственником авто и может использовать его по своему усмотрению.

Деньги под залог ПТС любого транспорта

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Легковые автомобили

Отечественные авто и иномарки

transport

Спецтехника

Трактора, бульдозеры, погрузчики, краны

transport

Грузовые автомобили

Газели, тягачи, фуры

transport

Мототехника

Мотоциклы, квадроциклы, скутеры

transport

Коммерческий транспорт

Автобусы туристические, маршрутные и специальные

Автоломбард «Под ПТС» выдает деньги под зало любых видов ТС:

  • Отечественные авто и иномарки не старше 20 лет
  • Грузовики: газели, тягачи и фуры
  • Спецтехника: бульдозеры, трактора, погрузчики и краны
  • Мототехника: мотоциклы, квадроциклы и скутеры

Вы сможете получить деньги под залог ПТС машины на сумму до 85% от рыночной стоимости авто или до 5 млн рублей. Деньги под залог ПТС выдаются заемщикам на выгодных условиях под низкий процент. Рассчитать сумму к выплате и ежемесячный платеж можно с помощью онлайн-калькулятора на нашем сайте.

Калькулятор автоломбарда

Калькулятор поможет узнать ставку, сумму к выплате
и ежемесячный платеж.

Необходимая сумма

25 000 ₽

1 000 000 ₽

5 000 000 ₽

Срок займа

1 Мес.

18 Мес.

36 Мес.

Ставка в месяц:

2 %

Платеж в месяц:

Cумма к выплате:

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Условия займа График платежей

Требования автоломбарда

Мы предъявляем минимальные требования для получения денежного займа под залог ПТС в Москве

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К заёмщику

  • Гражданство РФ
  • Возраст от 18 до 70 лет
  • Любая кредитная история
  • Трудоустройство не требуется
trebovan

К автомобилю

  • Исправное ТС;
  • Учет в ГИБДД;
  • Нет арестов и обременений;
  • Возраст не более 20 лет.
trebovan

К документам

  • Паспорт РФ;
  • ПТС;
  • СТС.

Требования для получения займа под залог ПТС в автоломбарде «Под ПТС»

  • Получить деньги под ПТС могут совершеннолетние граждане, имеющие в собственности автомобиль
  • Займ под залог машины доступен студентам, пенсионерам и лицам без трудоустройства
  • Из документов понадобится только паспорт гражданина РФ, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации ТС

Автоломбард под залог ПТС не проверяет уровень дохода заемщика, а также не требует поручителей и справок с места работы. Взять деньги под залог ПТС автомобиля может любой желающий, имеющий исправное ТС не старше 20 лет.

Условия автоломбарда

Подробные условия получения денег под залог ПТС

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Сумма займа

от 50 000 ₽
до 5 000 000 ₽

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Срок займа

от 1 месяца
до 36 месяцев

proc

Ставка

от 24% годовых
до 42% годовых

hand

Макс. сумма

до 90% рыночной стоимости ТС

port

Сроки выдачи

деньги в течение часа

Получите деньги пол залог ПТС

Одобрение займа в течении 5 минут

Ваша ставка
в месяц:

3%

Нажимая на кнопку «Получить одобрение», я даю согласие на обработку персональных данных.

Как получить деньги под залог ПТС авто

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Оставляете заявку

Позвоните или заполните форму на сайте и получите одобрение

5 минут

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2

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Оцениваем авто

Приезжаете в офис для оценки и проверки вашего автомобиля

20 минут

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3

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Заключаем договор

Мы оформляем с вами договор займа и залога

10 минут

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4

Получаете деньги

Наличными или на карту, а вы продолжаете пользоваться

Моментально

Получить деньги под залог ПТС автотранспорта на выгодных условиях можно в течение часа после оформления заявки на сайте автоломбарда. Заполните форму для получения займа под залог авто или позвоните по телефону. Ответ на вашу заявку придет в течение 5 минут. Согласовав время и место с менеджером автоломбарда, привозите залоговое ТС в офис для оценки и проверки. Процедура займет не более 20 минут. Подпишите договор с займа под залог ПТС на выгодных условиях всего за 10 минут. Получить деньги можно онлайн на карту или наличными в офисе.

Какую сумму
вы хотите получить?

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Вероятность одобрения займа: 35%

Вероятность одобрения займа: 35%

Рыночная стоимость вашего авто?

Вероятность одобрения займа: 50%

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Какая у вас кредитная история?

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Ваш номер телефона

Вопросы про работу «Под ПТС»

Ответы на популярные вопросы

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Как быстро получить займ в автоломбарде?

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Быстро и выгодно получить деньги в долг под залог авто можно без визита в офис автоломбарда. Достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте организации или связаться с менеджером нашей компании по телефону. Одобрение заявки займет не более 5 минут, после чего с клиентом свяжется сотрудник автоломбарда под залог ПТС, чтобы уточнить место и время встречи для оценки отечественного авто или иномарки и подписания договора. Заемщик получит деньги моментально после подписания договора и согласования условий кредитования. Деньги под залог автомобиля поступят на руки к клиенту в виде наличных или перечислением на карту – по желанию.

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Как получить деньги под залог ПТС авто онлайн?

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Деньги в долг под залог авто в Туле (ДП) можно получить онлайн. Достаточно заполнить форму на сайте автоломбарда и удаленно получить одобрение кредита в течение 5 минут. Форма включает в себя: фамилию и имя заемщика, номер телефона, желаемую сумму, марку и модель авто, а также год выпуска ТС. Конфиденциальность данных гарантируем.

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Какие требования к заемщику?

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Деньги под залог ПТС могут получить совершеннолетние граждане РФ, имеющие в собственности авто. Мы не проверяем уровень дохода и трудоустройство клиента, а значит, не требуем справок с места работы и 2-НДФЛ. Получить кредит в нашем автоломбарде могут даже лица с плохой кредитной историей. Также не имеет значения место регистрации клиента.

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Какие требования к автомобилю?

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Автоломбард принимает в качестве залога ТС любых моделей и марок: грузовой и легковой транспорт, спецтехнику, сельхозтехнику, мотоциклы. Главные требования к ТС – исправность и возраст авто не более 20 лет.

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Какие документы нужны для получения займа?

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Достаточно предъявить паспорт гражданина РФ, паспорт ТС и свидетельство о регистрации ТС для оформления займа в автоломбарде под ПТС

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Автомобиль остается в собственности?

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Мы выдаем займы без залога автомобиля. После получения денег транспортное средство остается в собственности заемщика. Он может путешествовать, вести бизнес и использовать авто в личных целях без ограничений. Единственное, чем обременен заемщик – он не сможет продать, подарить или обменять авто до полного погашения кредита.

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8 (800) 500-26-70
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Деньги под залог ПТС онлайн от 2% в месяц. 🚙 Автоломбард «Под ПТС»
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Полные условия займа

  • Сумма займа: от 25 000 до 5 000 000 ₽
  • Срок займа: от 1 до 36 месяцев.
  • Процентная ставка: от 2% до 3,3% в месяц.
  • Максимальная сумма займа: до 85% от рыночной стоимости автомобиля.
  • Без дополнительных комиссий и справок.
  • Возможно досрочное погашение без штрафов в любой день пользования займом; проценты оплачиваются только за фактический срок займа.
  • В случае неуплаты, пеня при просрочке составляет 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день.
  • Пример расчета — Сумма займа: 1 000 000 ₽. Срок займа: 12 месяцев. Ставка 2% в месяц (24% годовых). Ежемесячный платеж: 94 560 ₽. Итого к возврату: 1 134 715 ₽.